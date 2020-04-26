Президент пообщался со светилами медицины и дал указания министрам

26.04.2020, 20:42, Новости дня

Коронавирус все больше сказывается на экономике страны. Российские власти ежедневно в онлайн-режиме обсуждают ситуацию и оперативно принимают меры поддержки тем, кто оказался в особо трудном положении. 23 апреля на совещании по вопросам банковского кредитования экономики Владимир Путин поставил задачу сгладить негативное влияние эпидемии на российскую экономику.

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери — наша общая важнейшая задача. Поэтому одновременно с шагами по профилактике болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям", — подчеркнул глава государства.

Темой плотно занимаются федеральное правительство и региональные власти. Какие меры удалось реализовать, а где буксуем?

На видеоконференции — светила российской медицины. С каждым из них президент и так на связи едва ли не круглосуточно, но только такой — общий — консилиум способен авторитетно судить о профилактических мерах, которые принимаются в стране, и давать прогнозы на будущее.

"Будем исходить из главного — это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертные мнения, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", — сообщил Владимир Путин.

Чем больше исследований, посвященных вирусу, тем больше специалисты убеждаются, что борьба будет тяжелой и затяжной: практика показывает, что даже антитела в крови у тех, кто уже переболел, не всегда способны его победить.

"Вирус очень хитрый. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые вирус не нейтрализует", — отметил Александр Гинцбург, директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи.

Рекомендация специалистов — быть готовыми к любому изменению обстоятельств. И здесь очень важна власть на местах. Президент ежедневно выслушивает отчеты из регионов. О том, что уже успели предпринять для борьбы с вирусом, докладывают Калининград, Екатеринбург, Владивосток. Приморские больницы укомплектованы на сто процентов.

"Эта часть работы в целом у вас выполнена неплохо. Я надеюсь, то, что вы сказали, будет доведено до конца, и задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться, дай Бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть", — сказал глава государства.

Тут же по телефону отдает указания профильным министрам. Безотлагательные дела: в Свердловской области срочно нужна дорога, и заниматься ей поручено вице-премьеру Хуснуллину. В Воронеже необходима инфекционная больница — та, что есть, разваливается.

Президент немедленно связывается с министром обороны. У военных — большой опыт, они уже построили подобные госпитали в Нижнем Новгороде и Подмосковье, всего в планах их было шестнадцать — по всей стране — но теперь добавили еще и Воронеж. Для помощи гражданским у Министерства обороны в запасе 5 бригад и 12 полков, и они могут выступить в любую точку России, сообщает министр обороны Сергей Шойгу.

"Оперативные штабы по контролю строительства многофункциональных медицинских центров развёрнуты и работают в круглосуточном режиме", — сообщил Шойгу.

Первая линия обороны выстроена, но враг не отступает даже в Москве, где столкнулись с вирусом раньше остальных.

"Мне кажется, не надо увлекаться прогнозами о том, что завтра будет плато. Будет плато — будем радоваться, а если его не будет, тогда что? Тогда у нас коечная сеть начнет захлебываться, и это будет наше управленческое решение и наша ошибка. Еще раз надо посмотреть на норматив развертывания коечного фонда в разных регионах, увеличить его", — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Обстановку в регионах каждый день рассматривают на заседаниях правительства: хватает ли коек, обеспечены ли больницы оборудованием и персоналом.

"К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились", — сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Есть сведения, что в Омске не хватает врачей. Недостатки выявлены в Белгороде, Твери, Ставрополе, тревожная эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии. Персональная ответственность губернаторов — за больницы и защитные расходные материалы: костюмы, перчатки, маски.

"Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тыва — ноль закупок. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", — отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.

Промышленность повсеместно встает на медицинские рельсы. Медицинских масок в стране стало столько, что они, наконец, появились и в свободной продаже. Но перед применением их нужно обязательно дезинфицировать, и тут подключается даже атомная отрасль.

Эта установка способна обеззараживать больше полутора миллионов медицинских масок в сутки, причем их не нужно даже из коробок вынимать. За стеной — линейный ускоритель электронов, и поток заряженных частиц прямо сквозь герметичную упаковку уничтожает все бактерии и вирусы. Оттуда выезжает уже стерильная продукция — можно открывать и использовать.

Быстро и качественно — такой же обработке подвергают и все лабораторные средства, вот на очереди ящики с тест-системами.

На производство антисептиков в Екатеринбурге перепрофилировались и компании, которые делали аппараты для мойки автомобилей, и те, кто выпускал промышленные краски.

Способность молниеносно адаптироваться — важный показатель жизнеспособности любого бизнеса. Это позволяет справляться с кризисом в сфере обслуживания.

Семьям с детьми уже выплачивают по 5 тысяч рублей в месяц на ребенка до 3 лет. Тому, у кого доход снизился на треть, обещаны кредитные каникулы. А тому, кто потерял работу, полагается теперь увеличенное пособие и выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Сохранение рабочих мест для государства — в приоритете. Поэтому меры поддержки предложены именно тем компаниям, которые оставили на месте всех своих сотрудников. Им и единовременная выплата — по минимальному размеру оплаты труда на каждого работника — и льготные банковские кредиты под государственные гарантии.

"Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений от выделяемых ресурсов будет низким. Все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", — сообщил Владимир Путин.

После совещания президента с банкирами ключевая ставка в стране снижена до исторического минимума – 5,5%. А это значит, коммерческие банки смогут снизить проценты для предпринимателей.

"Думаю, что на этом Центробанк остановится на какое-то время. Это означает, что для конечного заемщика ставка будет где-то в районе 3-4% максимум", — отметил Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства.

И некоторые уже получили льготные кредиты.

Большой плюс и для населения — объявлено, что любой житель страны может рассчитывать на ипотеку под 6,5%. Это позволит поддержать строительство. После первых двух пакетов меры, предназначенных для малообеспеченных семей и бизнеса, постепенно принимают и третий – отраслевой — в котором льготы и деньги — из бюджета. Как раз то, что просили промышленники. Крайне необходимо выделение дополнительных средств на программы льготного лизинга и льготного автокредитования.

На встрече с представителями автопрома Путин обещает, что будут новые меры поддержки. Но компаниям следует и самим предпринимать усилия для подъема производства. На Урале пассажирские самолеты переоборудовали в грузовые — и вот уже приземляется первый рейс из Китая.

А на заводе "УАЗ" начали производить реанимобили повышенной проходимости — для села и труднодоступных территорий. Первый экземпляр проверяет ульяновский губернатор.

Заводу этот государственный заказ уже помог — цеха открыли после трехнедельного простоя. На покупке машин скорой помощи бюджет не экономит — решено дополнительно выделить на это 5 миллиардов рублей.

Поставки для госструктур — дополнительная часть помощи. Шесть тысяч автомобилей отечественного производства купит "Почта России", а МВД, Росгвардия, МЧС и Минобороны — еще двадцать пять тысяч.

"При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", — подчеркнул Путин.

Предсказать, сколько еще предстоит противостоять коронавирусу, не могут даже эпидемиологи, но страна любые вызовы должна встречать во всеоружии.

Текст:

"Вести недели"