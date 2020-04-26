Мнение: Безработица в России, ненадёжные мобильные банки и заготовка еды в Таджикистане

26.04.2020, 20:41, Разное

1. Безработица в США ставит рекорд за рекордом, каждую неделю на биржу труда выходят всё новые миллионы американцев. В России пока что проблем такого масштаба нет. Если учитывать сравнительно благополучное начало года, то за первый квартал и начало апреля в стране прибавилось 44 тысячи безработных, что тоже много, но не так много, как можно было бы ожидать:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/russia_rabota/

Вместе с тем, по данным опроса, перестали работать целых 13% россиян:

https://lenta.ru/news/2020/04/22/business/

Большинство россиян после введенных в стране ограничений перешли на удаленную работу, свидетельствуют результаты исследования. Лишь 13 процентов респондентов заявили, что перестали работать. В офисах продолжают трудиться 9,5 процента опрошенных. Несмотря на опасения по поводу будущего экономики из-за самоизоляции, большинство участников исследования (59,4 процента) считают его необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента полагают, что самоизоляция вредит бизнесу.

Конечно, не все из этих 13% потеряли работу, большинство отправилось в вынужденный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. По худшим прогнозам, однако, примерно такое количество россиян, до 15,5 миллиона человек, могут оказаться в итоге невостребованными на рынке труда:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/18trln/

Аналитики МВФ смотрят на ситуацию в России более оптимистично. Они считают, что безработица у нас в этом году составит лишь 4,9%, и это будет один из лучших показателей в Европе (см. заглавную карту):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/mvf-dal-prognoz-po-rostu-bezraboticy-v-evrope-v-2020-godu-5e9858f0ca463d28e140eda0

Совсем грустно дела обстоят в Южной Европе. В Испании, Греции и Турции безработных будет около 20% – вероятно, из-за коллапса туристической отрасли. Немногим лучше будут обстоять дела во Франции, Португалии, Италии, Ирландии, Швеции и Норвегии – около 10% (вероятно, тоже по причине туризма). Почти в два раза хуже, чем у России, будут показатели безработицы в большинстве стран Восточной Европы.

2. Неприятная новость. Половина мобильных приложений для онлайн-банкинга оказались ненадёжными и уязвимыми для атак мошенников:

https://lenta.ru/news/2020/04/20/mobile/

Мошенники могут украсть деньги из каждого второго мобильного банка. К такому выводу пришли эксперты из Positive Technologies, говорится в исследовании на сайте компании.

Для тестирования выбрали 14 сервисов для Android и iOS, которые были скачаны пользователями более 500 тысяч раз из официальных магазинов Google Play и App Store.

Как выяснилось, мобильные банки, разработанные для iOS, являются менее уязвимыми, чем для Android. Однако все они опасны, если на счету хранятся деньги. Ни одно из них не обладает необходимым уровнем защиты.

Банки не уделяют достаточно внимания защите исходного кода, хранят важные данные на мобильных устройствах в открытом виде, допускают ошибки, позволяющие обходить механизмы аутентификации и авторизации. Все это может быть использовано злоумышленниками.

В пяти из семи приложений под угрозой находятся логины и пароли от личных кабинетов пользователей, а в каждом третьем — данные банковских карт.

К сожалению, особого выбора у россиян нет. В 2020 году без мобильных банков тяжело, а определить «на глазок», какое приложение защищено, а какое нет, невозможно.

3. Президент Таджикистана, предчувствуя тяжёлые времена, призвал власти и граждан страны заготовить запасы еды на два года вперёд. Для этого он даже предложил построить теплицы на президентских землях:

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20200417/prezident-tadzhikistana-prizval-zagotovitsya-produktami-na-dva-goda

Оно и неудивительно. Когда в России начинается кризис, республики бСССР начинают испытывать особенные сложности с экономикой:

https://lenta.ru/news/2020/04/17/pere/

Нарастающий кризис в России вскоре перекинется на другие страны бывшего СССР, экономики которых зависят от российской, пишет Bloomberg. Главный риск коснется денежных переводов мигрантов из этих стран на родину.

В первую очередь кризис в России повлияет на Таджикистан и Киргизию, пишут авторы. Обе эти страны они называют одними из самых зависимых в мире от денежных переводов из-за рубежа. Ежегодно их граждане, живущие и работающие в России, пересылают родственникам около 13 миллиардов долларов.

Сейчас их услуги все чаще остаются невостребованными ввиду закрытия строительных площадок и падения спроса на перевозки в такси. Общий объем денежных переводов из России в постсоветские республики Средней Азии в первые месяцы 2020 года снизился на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.