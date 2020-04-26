 

Минздрав утвердил список психотропных препаратов для ввоза в Россию

26.04.2020, 20:32, Разное

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении перечня заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ, сообщает ТАСС.

В перечень вошли препараты для лечения эпилепсии, борьбы с эпилептическим статусом и для паллиативной помощи. Приводим полный список препаратов и лекарственных форм:

·         Диазепам – ректальный раствор;

·         Мидазолам – раствор оромукозальный;

·         Клобазам – таблетки, капсулы;

·         Лоразепам – раствор в ампулах;

·         Фенобарбитал – эликсир, раствор для инъекций.

“Утвердить прилагаемый перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов”, – цитирует ТАСС текст приказа.

Согласно тексту документа, приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023 года.

Ранее Минздрав РФ подготовил порядок ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества.



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