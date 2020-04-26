 

Мнение: Смена маршрута

26.04.2020, 20:30, Разное

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", который рассматривался для достройки газопровода "Северный поток — 2", указал курс на Находку, но на данный момент судно проходит пролив Ла-Манш, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", который рассматривался для достройки газопровода "Северный поток — 2", указал курс на Находку, но на данный момент судно проходит пролив Ла-Манш, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.

Если трубоукладчик действительно возвращается обратно в Находку, это будет означать, что проект "Северного потока-2" замораживают на достаточно длительный срок, и уж точно ни к концу нынешнего, ни в следующем году он так и не будет достроен.

Россия еще в начале десятых годов практически проиграла газовую войну за Европу, отказавшись учитывать фактор сланцевого газа США как угрозу. Предельно низкий профессиональный и управленческий уровень друзей Путина, брошенных на ключевые отрасли экономики, их полная некомпетентность стали причиной провала всей газовой, а теперь уже и нефтяной экспортной стратегии. Объяснение может быть только одно – они были назначены на свои посты не для развития отраслей, а для беспощадного разворовывания доходов. Вот с этой задачей они справились на отлично, поэтому претензий к ним со стороны руководства не было, нет и быть не может.

Северный поток-2 – предельно коррупционный проект, основной задачей которого было распределение ресурсов на его постройку среди доверенных подрядчиков – и тоже, как на подбор, сплошь друзей президента. Теперь надобность в нем практически отпала, так как дальнейшее строительство и попытка эксплуатировать сталкиваются с объективно сложившейся ситуацией перенаполнения европейского газового рынка. Вести жесткую борьбу за этот рынок Газпром, находящийся в тяжелейшем финансовом положении и теряющий объемы экспорта, не в состоянии. Поэтому логика требует прекращения недостроев – как континентальной части Турецкого потока, так и всего Северного потока-2. Это не отменяет пропаганды и уверений в том, что в будущем с новыми силами… ну и так далее. Будущего у воров нет. Они разграбят оставшееся, на чем их бизнес естественным образом и закончится.

Источник: Эль Мюрид



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