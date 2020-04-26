Эксперты развенчали главные мифы о разных странах, которые уже надоели их жителям

26.04.2020, 20:30, Разное

Многие туристы судят о той или иной стране лишь по популярным стереотипам, которые, впрочем, могут серьёзно обидеть жителей из разных уголков Земли. К примеру, некоторые до сих пор думают, что турки живут в гаремах, а в стране разрешено многоженство.

Разумеется, это не так, ведь в случае обнаружения таких мужчин, им грозит уголовная ответственность. Стоит отметить несколько поселений на востоке страны, где многоженство все же есть, но неофициальное. Люди привыкли считать, что англичанин обязательно на завтрак ест овсянку, а по вечерам пьет чай. Это не совсем так: утром британцы предпочитают тяжелую пищу (например, яичницу с колбасой), а вот вечером нередко пьют кофе. В Индии уже более 20 лет запрещена деятельность факиров – заклинателей змей, но некоторые туристы считают, что они всё еще продолжают выступать перед большой публикой. Еще одним стереотипом является фраза «исландец – значит светловолосый блондин». Впрочем, на территории страны есть немало рыжеволосых и брюнетов, отмечают специалисты.

Эстонцев считают «медленными» во многом благодаря их языку. Дело в том, что в нем немало слов со сдвоенными гласными: от этого кажется некая растянутость во фразах и многочисленность пауз. Например, финны говорят еще медленнее. Принято называть многих китайцев низкорослыми, однако за последние полвека они в среднем «выросли» на 10-15 сантиметров. К тому же, необходимо помнить, в «Поднебесной» живут представители более 50 народностей, некоторые из них и вовсе являются рослыми и длинноногими. В заключении, эксперты рассказали: Египет, на самом деле, – не главная страна пирамид, поскольку в Судане этих строений больше – 255 против 138.