Коронавирус подтвержден у 874 российских военных

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26.04.2020, 20:30, Новости дня

В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами анализа на коронавирус, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому, передает ТАСС.

Также сообщается, что коронавирус выявили у 245 человек среди гражданского персонала Вооруженных сил, они проходят лечение.

21 апреля у девяти курсантов Военного университета был выявлен коронавирус.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.



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