 

Вирусолог рассказал о продолжительности коронавируса у бессимптомных больных

26.04.2020, 20:30, Разное

Отечественный специалист-вирусолог Феликс Ершов пояснил журналистам авторитетного издания о том, какова продолжительность жизни вируса SARS-CoV-2 в организме бессимптомных больных. Также эксперт объяснил пользу таких инфицированных людей в борьбе с COVID-19.
Отвечая на вопрос о сроке жизни коронавируса у бессимптомных больных, Феликс Ершов сразу акцентировал внимание на том, что данный показатель не имеет отличий у пациентов разных категорий, в том числе – у бессимптомных больных. К слову, причиной отсутствия признаков инфицирования опасным вирусом является наличие у них крепкой иммунной системы. Неудивительно, что абсолютно подавляющая часть людей из этой категории являются людьми молодыми и здоровыми физиологически. Что же касается граждан пожилого возраста, то их количество в общей массе настолько мало, что его специалист сравнил со “спичкой в пожаре”.

Отдельно эксперт остановился на роли бессимптомных больных в ходе мировой пандемии коронавируса. По его словам, они, с одной стороны, продолжают заражать людей, но с другой – способствуют развитию коллективного иммунитета против SARS-CoV-2. Образно говоря, передача от них вируса слабым и пожилым людям является плохим и опасным фактором, а сильным и здоровым – наоборот, весьма положительным. “В итоге получается палка о двух концах”, – резюмировал вирусолог.

Упомянул Ершов и об особенностях выявления подобных бессимптомных носителей коронавируса. Их можно обнаружить, только проведя специальное тестирование на наличие антител. Таким образом, к примеру, вирус был обнаружен в крови 35% медицинского персонала Пироговского центра. По словам специалиста, это означает, что они переболели без признаков инфекции. Об этом пишет издание Ura.news.



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