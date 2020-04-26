Мнение: А ВЫ ещё не больны “карантином головного мозга”? Тогда они идут к вам!

26.04.2020, 20:23, Разное

Одна пользовательница “Дзена” придумала оригинальный диагноз для альтернативно одарённых – “коронавирус головного мозга”. Это те, кто готовы тебя убить, если ты в магазине нарушаешь дистанцию (ага, таки есть для вируса разница – полтора метра пролетать или метр, да и неужто, если бы я, не дай Бог, болел, то ходил бы по магазинам, а не лечился?) или выходишь без маски. Это те, кто хочет (сам лично слышал такие слова), чтобы мы сидели по погребам, куда точно зараза не проникнет (а если у меня погреб в деревне, за овердохрена километров, мне как сидеть?). Это те, кто готов убить несчастных аллергиков, если они раз чихнут, потому что они же своим чиханием автоматически всех заражают вирусом и те через минуту умрут. Наконец, это те, кто готов был четвертовать автора и сжечь за то, что она призналась в совершении самого страшного преступления из всех возможных – прогулок с ребёнком на улице. И вот я хотел спросить – а может, всё-таки пора уже полегче, господа параноики? Или хотя бы ДРУГИМ не будете своё безумие навязывать? Ну считаете вы, что умрёте в ту же секунду, как снимете шапочку из фольги… так, стоп, не тот текст, антшульдикт мир… как выйдете из дома, но почему другие-то из-за вас страдать должны? Если у вас паранойя, может, лучше к специалистам таки обратитесь и закончите уже наконец этот урдом, который всем надоел?

А то эдак вот так вашими стараниями скоро все будем в магазин ходить, вангую…

