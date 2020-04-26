Мнение: Коронавирус наступает на регионы….

26.04.2020, 20:20, Разное

Нижегородская область закрывается на карантин. Без местной прописки или экстренного рабочего пропуска въезд в область будет запрещен. Поздновато нижегородцы спохватились. В области уже 1214 зараженных, восемь человек скончались.

Две недели назад, в такой же воскресный день, как сегодня, когда по дороге из Москвы в Казань заехал в Нижний Новгород, сильно удивился, что в городе не было ни малейших признаков угрозы коронавируса. Увидел на улицах огромное количество автомобилей и толпы людей. И ни одного человека в защитной маске. А я и за рулем был в маске, и выглядел, видимо, идиотом…

Казань тоже удивила. Таким же огромным количеством людей и автомобилей на улицах. Правда, на въезде в город был пост, на котором выборочно проверяли пропуска.

А уехать из Москвы решил 11 апреля, когда понял, что с понедельника 13 апреля возникнут большие проблемы с прогулками Чарли.

В субботу, 11 апреля спокойно сгонял на шинмотаж, «переобул» машину.

В воскресенье, 12 апреля с утра выехали.

И сегодня, 26 апреля завершился мой добровольный двухнедельный карантин.

Здесь, в окрестностях Казани – совершенно другая жизнь, чем в телевизоре. Во всяком случае, Чарли есть где разгуляться…