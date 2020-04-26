Киселев заявил о «зашкаливающем» количестве памятников Ленину в России

26.04.2020, 20:16, Новости дня

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в эфире своей авторской программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране «непропорционально зашкаливает».

«Странное дело. За тело Ленина у нас официально отвечает ФСО. Конкретно ухаживает за ним Институт растениеводства. Раз в два-три года Ленину шьют новый костюм, меняют сорочку и повязывают галстук. Памятники Ленину защищены государством. А кто отвечает за Ленина как за персонажа истории – не очень понятно. Он по-прежнему фигура раздора и сомнений», – приводит его слова РИА «Новости».

Киселев отметил, что количество памятников Ленину в стране «непропорционально зашкаливает». Доля статуй Ленина в РФ «монопольна», подчеркнул он, отметив, что в стране насчитывается порядка 100 тыс. памятных знаков Ленину – от статуй до досок. При этом Пушкину – полторы сотни, а Петру Великому – менее сотни.

«На мой взгляд, эту ленинскую монополию надо признать, с ней не согласиться и пропорции изменить. Сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех, что из гипса или на скорую руку отлиты из бетона», – подчеркнул Киселев.

При этом телеведущий призвал россиян не стыдиться Владимира Ленина, ведь он искренне стремился переустроить жизнь всего человечества, начав с нашей страны. «На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он словно любовник, действовал в состоянии аффекта», – считает журналист. Впрочем, как утверждает Киселев, следует признать, что Ленин совершал преступления, и совершал массово.

«Ленин – исторический факт. Можно лишь принять», – указал телеведущий. В то же время он призвал не стыдиться, не делать вид, что его не было.

«Французы романтизируют свою кровавую революцию, а лозунг «Свобода. Равенство. Братство» – до сих пор на здании каждой городской мэрии», – отметил Киселев.

Журналист также отметил, что для китайцев за все 5000 лет их цивилизации не было ни одного плохого правителя, в каждом они находят позитивный мотив, признавая и ошибки. «На Мао кровушки уж несопоставимо больше, чем на Ленине, но он официально на 70% – хорош, а плох – лишь на 30%. Да, считают китайцы, ошибки у Мао были, но вождь в самые трудные годы распада и нищеты указал Китаю высокое предназначение страны – стать мировым лидером и мобилизовал народ на решение этой задачи», – добавил Киселев.

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