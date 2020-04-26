Мнение: Главврач выпала из окна

26.04.2020, 20:14, Разное

Что вообще происходит в этой стране?! Новости становятся все более дикими:

“В Красноярске врио главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5-го этажа больницы. Это произошло во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава. Медикам удалось спасти женщине жизнь, однако она все еще находится в тяжелом состоянии. Известно, что она была против изменения профиля своей больницы – там захотели разместить больных коронавирусом. Возможно, что именно это подтолкнуло ее на такой шаг.

ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже. Это произошло днем 25 апреля.

После падения женщину в тяжелом состоянии доставили в БСМП, где провели срочную операцию. Жизнь ей удалось спасти, однако пока медики не спешат давать положительных прогнозов.

По информации источника «ТВК Красноярск», инцидент произошел прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждались вопросы перепрофилирования одного из корпусов госпиталя (ул. Вильского) на прием больных коронавирусом – разместить там хотят до 80 пациентов.

Главврач выступала против этого из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения, однако как-либо воспрепятствовать указу о смене профиля больницы было уже нельзя.

Возможно, что именно эти обстоятельства подтолкнули женщину совершить отчаянный поступок. Расследованием инцидента сейчас занимаются правоохранительные органы. Комментарий по поводу происшествия в Минздраве пообещали дать позже.

По информации «ТВК Красноярск», врио главврача госпиталя имеет степень кандидата медицинских наук, воспитывает двоих детей”.

То есть врачихе стали, как водится в России, публично выкручивать руки прямо из Москвы по селектору, принуждая откровенно подставить собственных больных и персонал, та стала отказываться… а потом что – сиганула в окно? В знак протеста?! При этом все происходит в Красноярске – городе, который, как мы знаем, отдан в концессию – вместе с РусАлом – представителям МинФина США.

И в котором буквально на днях прошли несанкционированные митинги против “самоизоляции” (второй такой город в стране после Владикавказа). Ну-ну.