 

Дональд Туск назвал коронавирус COVID-19 «последним испытанием для Европы»

26.04.2020, 20:09, Разное

Польский политик, экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может стать «последним испытанием для Европы». Если власти ЕС не смогут справиться с кризисом, то в перспективе не исключён развал экономического и политического объединения 27 европейских государств.
В одном из недавних выступлений Дональд Туск отметил, Европейский Союз прежде никогда не сталкивался с вызовами, подобными наблюдающимся сегодня на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В странах Южной Европы, по мнению политика, уже сейчас происходят по-настоящему катастрофические ситуации. Однако, как показало время, Брюссель проявил «равнодушие» к проблемам пострадавших от пандемии Италии и Испании, что значительно подорвало его репутацию не только в этих государствах, но и в ряде других.

Исходя из озвученного, Дональд Туск выразил мнение, что пандемия коронавируса COVID-19 может оказаться «последним испытанием для Европы». Если не проявлять в сложной ситуации солидарность, то в будущем Евросоюз может вообще прекратить существование. Поэтому сейчас входящие в объединение более богатые страны должны оказывать финансовую поддержку тем, кто не в состоянии самостоятельно «удержаться на плаву», в противном случае проблем избежать вряд ли удастся, подчеркнул политик.



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