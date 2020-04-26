Пятилетний игрок в Call of Duty: Warzone стал интернет-сенсацией

26.04.2020, 20:09, Разное

Неожиданную известность получил благодаря своей отличной игре в Call of Duty: Warzone пятилетний геймер Роуди Роган. Юный игрок уже успел прославится своими победами над именитыми мастерами.

Пятилетний Роуди Роган в свои годы успел обзавестись спонсорской поддержкой организации FaZe Clan. Такой чести мальчик удостоился благодаря своей высококлассной игре, позволяющей ему стать в один ряд с опытными геймерами. К примеру, в одной из игр он показал блистательный результат против владельца клуба, выступающего под ником FaZe. Неплох юный Роган и в коллективной игре Call of Duty: Warzone – недавно он составил удачный тандем с известным контент-мейкером Swagg.

Примечательно, что причиной известности юного дарования его отец считает человеческое недоверие: многие попросту не верили словам о его мастерстве. Это побудило родителя создать для сына аккаунты в соцсетях, где и появились публикации, демонстрирующие достижения Роуди Рогана в киберспорте.