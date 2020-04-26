 

Число случаев коронавируса в мире увеличилось за сутки на 85 тыс.

26.04.2020, 20:08, Новости дня

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в мире возросло почти на 85 тыс., достигнув 2,8 млн, информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире было зарегистрировано 84 тыс. 900 новых случаев заражения и 6 тыс. 018 смертей, передает РИА «Новости».

Таким образом, по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 млн 804 тыс. 796, число летальных исходов достигло 193 тыс. 722.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе – 1 млн 341 тыс. 851, число смертей в регионе составляет 122 тыс. 218.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.



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