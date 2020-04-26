 

В Московской области полиция разогнала «антикоронавирусную» вечеринку во дворе жилого комплекса

26.04.2020, 20:06, Разное

В Ленинском районе Московской области сотрудники полиции разогнали участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 25 апреля в одном из микрорайонов в деревне Дрожжино по улице Новое шоссе. «Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового выступления разбежались. Личность, организовавшая данное мероприятие, установлена. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято соответствующее решение», — уточнили в ведомстве.

При этом, по словам жителей дома, изначально планировалось устроить балконную дискотеку, во время которой участники вечеринки должны были находиться у себя дома и присылать музыку организатору, чтобы он ее включал. Аналогичное мероприятие прошло на неделе без нарушения режима самоизоляции.

«Наш диджей так и агитировал — зашторить окна или выключить свет, зажечь фонарики, не было призыва выходить на улицу. Во дворе оказались люди, которые и до этого не соблюдали режим самоизоляции, в основном молодежь до 20 лет. Просто они с разных уголков района пришли в одну точку. И все испортили. Теперь виноватым сделали диджея, хотя я, как и многие жители, ему очень благодарны», — рассказала собеседница РБК.

Источник: Новая газета



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