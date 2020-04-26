В Белом доме разрабатывают «большие решения» по восстановлению экономики

26.04.2020, 19:55, Новости дня

Советники Белого дома надеются представить президенту Дональду Трампу несколько вариантов «больших, продуманных политических решений», направленных на восстановление прочности в экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Об этом заявил в воскресенье экономический президента советник Трампа Кевин Хассетт.

Ограничения на выход из дома, введенные по всей стране для сдерживания нового коронавируса, нанесли серьезный удар по американской экономике, вызвав закрытие компаний и рост безработицы.

«Нам нужны действительно большие, обдуманные политические решения, чтобы у людей снова появился оптимизм», – заявил советник Хассетт журналистам, предупредив, что уровень безработицы в США, вероятно, достигнет 16 процентов в этом месяце.

«Мы надеемся обсудить это с президентом, начать формулировать пять-шесть главных идей, которые мы хотим представить Конгрессу», – добавил он.

Хассетт допустил, что экономика начнет быстро восстанавливать после перезапуска, но предупредил, что сначала будет казаться, что ситуация ухудшается, однако потом она улучшится.

«Думаю, ближайшая пара месяцев покажется ужасной, – сказал Хассетт. – Показатели будут настолько плохими, какими только могли быть».

С середины марта за пособиями по безработице обратилось рекордное число американцев – 26,5 миллиона человек. Розничные продажи, показатели жилищного строительства и уровень уверенности потребителей значительно снизились.

Надпартийное Бюджетное управление Конгресса в пятницу спрогнозировало, что объем экономики во втором квартале сократится почти на 40 процентов в годовом исчислении. Уровень безработицы достигнет 16 процентов в третьем квартале и будет находиться выше отметки в 10 процентов в следующем году.

Стивен Мнучин (архивное фото)

Министр финансов Стивен Мнучин предположил, что экономика «по-настоящему воспрянет» в третьем квартале, после начала перезапуска в мае-июне.

«Мы вкладываем в экономику беспрецедентную по объему финансовую помощь, – заявил он, выступая на канале Fox News в воскресенье. – Думаю, это окажет серьезное воздействие».