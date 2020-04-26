 

В России официально стартовали продажи набора Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

26.04.2020, 19:53, Разное

На территории РФ официально стартовали продажи набора Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. В него входит сам смартфон с гибким экраном, smart-часы и беспроводные наушники.
Samsun Galaxy Z Flip в выпущенном издании оснащён 6,7-дюймовым основным и 1,1-дюймовым дополнительным экранами. Имеется 8 Гб ОЗУ и 256 Гб собственной памяти, процессор Snapdragon 855+, а операционная система представлена Android 10. Главным отличием телефона является гибкий экран, позволяющий сложить устройство в случае необходимости, сделав его менее габаритным.

Также в наборе имеются фирменные беспроводные наушники Galaxy Buds и часы Galaxy Watch Active 2. За всё это покупателю придётся заплатить 200 тыс. рублей. Для сравнения аналогичные устройства можно приобрести отдельно, выложив за Galaxy Z Flip 120 тыс. рублей, за наушники Galaxy Buds+ – 11 тыс. рублей и за самую топовую версию smart-часов со сталью 44 мм – 32 тыс. рублей.



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