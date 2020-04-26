 

Лера Кудрявцева рассекретила внешность своего внука Льва

26.04.2020, 19:53, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева чуть больше полутора лет назад во второй раз стала матерью, родив дочь Марию. На несколько месяцев раньше на свет появился внук знаменитости, и лишь недавно она рассекретила внешность мальчика в ток-шоу «Ты не поверишь!».
В первом браке, с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, у Леры Кудрявцевой родился сын Жан. В 2013 году ведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, а спустя почти 5 лет семья пополнилась дочерью Марией. Старшему ребёнку знаменитости на то время было 28 лет, и он сам уже стал отцом. Сын Жана Ленюка Лев родился в мае 2018 года, а Мария – в августе. Однако Кудрявцева долгое время не говорила, что уже бабушка, и никогда не рассказывала о подрастающем внуке.

Для ток-шоу «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева сделала исключение, впервые показав маленького Льва. Телеведущая с гордостью констатировала, что мальчик похож на неё и своего отца в детстве, а в целом «пошел в их породу».



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