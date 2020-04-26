Личное: Билана порвало!

26.04.2020, 19:50, Разное

Раньше девки трясли в Эскортограме пакетами из ЦУМа, шанелями, сиськами и лабутенами. Сейчас, чтобы считаться пришедшей к успеху самочкой, нужно обзавестись коронавирусной экипировкой и продемонстрировать её всему миру.

Вот Дима Билан и продемонстрировал:



Фото: Соцсети

Всё у Димы достойно, по последней инстаписечной моде: перчатки, маска (2 штуки)! Не докопаешься!

Нет, вы всё-таки докопались! Довели Диму до истерики! Свиньи вы невоспитанные — вот вы кто!

Какая-то гадина заявилась к Димочке в Инстаграм и оставила комментарий:

«Хозяйственный — пора жениться».

И посмотрите (на заглавном фото), как отреагировал на этот невинный, на первый взгляд, комментарий Дима.

Куча эмоций, восклицательных знаков и даже не один ответ, а целых два! Эмоциональную плотину Билана прорвало.

Вопрос: почему?

Почему Дима среагировал так остро на упоминание простого факта женитьбы? Может, потому, что в России однополые браки не легализованы?

Нет, может, конечно, Дима Билан и не гей, но лично я не знаю ни одного гетеросексуала, которого можно хотя бы чисто гипотетически представить на подобных фотографиях:



Фото: Соцсети

И вы, свиньи циничные, это прекрасно знаете. И, зная, бессовестно троллите Диму на предмет брака в стране, где мужчина не может официально жениться на мужчине.

Я вот лично верю в то, что Дима Билан влюблён. Только вот влюблён он, по моим догадкам, вовсе не в девочку, а в мальчика.

Что это за мальчик, я не знаю, но мне его жалко. Чем заслужил этот мальчик, что его держат в клозете, как скелет в шкафу? Хороший ведь наверняка парень, добрый, как и сам Дима, которого — опять же исключительно по моим подозрениям — баба Яга Рудковская заставляет изображать из себя матёрого гетеросексуала.



Фото: Соцсети

Матёрого гетеросексуала вы видите на картинке слева, а справа — Дима Билан: напихал в трусы фигни всякой и лежит важный.

К чему это я? Ах, да: вы бы хотели, чтобы в России узаконили официальные браки между гомосексуалистами? Почему?

Постарайтесь внятно объяснить свою позицию.