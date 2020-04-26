 

Ситуация с эпидемией коронавируса в России приняла неожиданный поворот

26.04.2020, 19:45, Разное

Пика эпидемии коронавируса в России может не случиться. С сенсационным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, есть шансы, что удастся избежать резкого роста числа зараженных.

Пик – это взрывной рост, в России такого не наблюдается, пояснила она. Главное сейчас – продолжать соблюдать ограничительные меры и не сорваться в праздничные дни, обратилась Попова к россиянам.

“Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли”, – предупредила глава Роспотребнадзора.

Она призвала россиян потерпеть и посидеть дома на майские праздники. Введенный в конце марта режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России сыграл свою роль, сказала специалист в эфире передачи “Москва. Кремль. Путин” на “России-1”.

Если раньше темпы роста числа зараженных COVID-19 увеличивалось почти на 30% в сутки, то теперь – на менее чем 10%, уточнила Попова. Кроме того, в стране 45% бессимптомных носителей коронавируса – это тоже результат, подчеркнул руководитель Роспотребнадзора.

На 26 апреля коронавирусом в России заразались более 80 тысяч человек. На следующей неделе ожидается очередное обращение президента Владимира Путина. По некоторым данным, глава государства объявит о продлении ограничительных мер на майские праздники. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать план поэтапной отмены ограничительных мер для бизнеса.



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