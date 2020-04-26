Без лишней скромности: Савельева показала фото с мужем в постели

26.04.2020, 19:45, Разное

Популярная певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов нередко делятся с фанатами семейными снимками. По всему видно: в паре царит любовь и гармония. Однако на этот раз звездной чете удалось шокировать публику – певица разместила на своей страничке в Инстаграм весьма откровенный кадр. На свежем фото влюбленные снялись прямо в кровати. При этом на Савельевой из предметов гардероба – только стильные туфли золотистого цвета.

Как объяснила артистка, они с мужем посетили необычную онлайн-вечеринку в белом. Супруги позируют на черном фоне, остальные атрибуты выдержаны в белоснежных тонах: завернутая в одеяло Савельева прижимается к облаченному в белую футболку мужу. Ярким пятном выделяются только туфли певицы. В подписи к кадру певица попросила фанатов оценить кадр по десятибалльной шкале.

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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 25 Апр 2020 в 7:42 PDT

Как и ожидалось, подписчики пришли в восторг от смелого поступка и засыпали звездных супругов комплиментами. “Прекрасный образ!”, “Ого, класс! Большая 10!”, “Супер! Самая красивая пара! Счастья вам, семейного благополучия, успехов в творчестве, любви и здоровья”, “Твердая 10! Такие красивые!”, – восторгаются в комментариях пораженные поклонники.

Напомним, пара познакомилась в 2009 году – это была любовь с первого взгляда и уже через год звезды сыграли свадьбу.