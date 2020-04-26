В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

26.04.2020, 19:30, Разное

В Роспотребнадзоре рассказали о переменах, которые настанут после окончания эпидемии. Россиянам придется менять собственные привычки, а для учреждений общепита выработают новые правила.

Руководитель ведомства Анна Попова пояснила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. На сегодняшний день в РФ в общепит работает только с доставкой. В Роспотребнадзоре заявили, ограничения после завершения эпидемии станут сниматься понемногу.

Для начала начнут работать компании с ограниченной площадью и рассадкой в зале. Дальше в некоторых регионах разрешат проводить массовые мероприятия, но с расположением столов на дистанции метр-два. На всех этапах будут проводиться необходимые противоэпидемические меры, касающиеся работы людей с использованием перчаток, одноразовой посуды и уборки в зависимости от ситуации.