 

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

26.04.2020, 19:30, Разное

В Роспотребнадзоре рассказали о переменах, которые настанут после окончания эпидемии. Россиянам придется менять собственные привычки, а для учреждений общепита выработают новые правила.
Руководитель ведомства Анна Попова пояснила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. На сегодняшний день в РФ в общепит работает только с доставкой. В Роспотребнадзоре заявили, ограничения после завершения эпидемии станут сниматься понемногу.

Для начала начнут работать компании с ограниченной площадью и рассадкой в зале. Дальше в некоторых регионах разрешат проводить массовые мероприятия, но с расположением столов на дистанции метр-два. На всех этапах будут проводиться необходимые противоэпидемические меры, касающиеся работы людей с использованием перчаток, одноразовой посуды и уборки в зависимости от ситуации.



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