Ректор Московской духовной академии вылечился от COVID-19

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26.04.2020, 19:30, Новости дня

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции.

«У меня радостная новость – пришел отрицательный результат теста. Я здоров!» – сообщил он в своем Telegram-канале.

«Теперь нужно молиться о здравии всех остальных – дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!» – добавил епископ.

17 апреля епископ Питирим сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее также стало известно, что коронавирусом заразился ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).



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