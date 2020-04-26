 

Лариса Долина не обиделась, что проиграла в шоу «Маска», где скрывалась под маской Оленя

26.04.2020, 19:30, Разное

Лариса Долина отозвалась о шоу «Маска», где была Оленем. Артистка добралась до финала, но не сумела победить.
Лариса Долина в программе «Звезды сошлись» поделилась информацией, как играла роль Оленя в шоу «Маска». Вокалистка оказалась в финале, но победить у нее не получилось. Артистка призналась, в маске было легко дышать, но она плохо видела сцену. Также знаменитость пожаловалась, что шлем был тяжелым.

Как пишет исполнительница, ей представили хороший музыкальный материал, и голос она почти не изменяла. Лариса Долина также добавила, что у нее очень узнаваемый вокал, и его скрыть его особенности тяжело. Из участников ей понравился Лев и Волк.

Звезда добралась до финала и не расстроилась из-за проигрыша. Артистка рада, что победа досталась молодым ребятам. Первое место получил Лев, под маской которого скрывался Анатолий Цой.



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