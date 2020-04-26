В УПЦ МП опровергли информацию о заражении коронавирусом всех священников Киево-Печерской лавры

26.04.2020, 19:29, Новости дня

В Украинской православной церкви Московского патриархата опровергли информацию о заражении коронавирусом всех священнослужителей Киево-Печерской лавры. Об этом в комментарии hromadske заявил митрополит Климент, глава информационно-просветительского управления УПЦ МП.

“Я говорил иначе, я говорил о том, что практически все, кто заразился в Киево-Печерской лавре, уже почти выздоровели. […] Я знаю, что в больнице лежало всего примерно 15–20 человек, у них были разные формы пневмонии, но подавляющее большинство выписалось, там еще несколько человек осталось”, – заявил Климент, отметив, что настоятель лавры митрополит Павел уже выздоровел и выписался из больницы.

Он добавил, что врачи проверили всех служителей Лавры. “Конечно же, они лечили не всех и не у всех были положительные анализы. Осмотр прошли все монахи, но болели не все”, – заявил Климент.

О том, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священнослужители, сегодня со ссылкой на Климента сообщило российское агентство РБК.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

13 апреля стало известно о 90 людях, заболевших COVID-19 в Лавре. В тот же день УПЦ МП сообщила о том, что в Киево-Печерской лавре скончался архимандрит Нектарий.