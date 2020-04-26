 

В Италии впервые с 14 марта за сутки от коронавируса умерло меньше 300 человек

26.04.2020, 19:29, Новости дня

В Италии впервые с 14 марта суточные потери от коронавируса составили менее 300 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения страны.

Так, за последние 24 часа скончались 260 пациентов (на 155 меньше, чем накануне) с коронавирусом, общее количество жертв эпидемии достигло 26 644 человек.

Выздоровели, по данным ведомства, 64 928 человек (из них 1808 за последние сутки; это на 818 человек меньше, чем днем ранее).

Продолжают болеть 106 103 человек (+256): в терапевтических отделениях лечение проходит 21 372 пациента (-151), в отделениях интенсивной терапии – 2009 (-93). Еще 82 722 инфицированных лечатся в домашних условиях (+510).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 197 675 человека (+2324). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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