Среди украинских медиков 1675 больных COVID-19 – Минздрав

26.04.2020, 19:29, Новости дня

По состоянию на 26 апреля у 1675 украинских медиков больны коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения Украины.

“На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и семь медиков”, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что от COVID-19 вылечились уже 162 медика, общее число выздоровевших – 840.

В Украине на утро 26 апреля известно о 8617 заболевших, умерло 209 человек (+8), выздоровело 840 (+58).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 26 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2,9 млн человек, умерли более 203 тыс.