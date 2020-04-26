 

Почти все священники Киево-Печерской лавры заразились новой инфекцией, есть жертвы

26.04.2020, 19:25, Новости дня

В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом почти все священники, в том числе настоятель, передает телеканал "Россия 24". Уточняется, что среди заболевших монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В настоящий момент известно о трех скончавшихся.

Глава информационно-просветительского управления канонической Украинской православной церкви митрополит Климент рассказал, что среди заболевших 15 перенесли заболевание в тяжелой форме.

Лавра, в которой служат 106 священников, была закрыта на карантин еще 5 апреля, когда обнаружили первых инфицированных. Ранее член партии Порошенко призвала не принимать помощь от России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, в котором попросила посодействовать в передаче Киево-Печерской лавре гуманитарной помощи от верующих из России. Однако Денисова не ответила.

По последним данным Минздрава Украины, в Киеве коронавирус подтвердился у 1188 человек. Всего по стране зафиксированы 8617 случаев COVID-19, 209 из которых стали летальными, 840 пациентов выздоровели.



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