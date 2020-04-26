Против коронавируса может помочь искусственная голубая кровь

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26.04.2020, 19:25, Новости дня

Российские ученые изучают возможность использования искусственного кровезаменителя при лечении больных коронавирусом. Речь о препарате под названием "Перфторан". Разработали его еще в советское время. Что это за разработка и какими свойствами обладает?

Перфторан — препарат, который называют "голубой кровью". Из-за цвета. Его элементы увеличивают скорость и маневренность эритроцитов клеток, что отвечают в организме за доставку кислорода.

"Он помогает эритроцитам, стабилизирует их, делает их функционально более активными и препятствует их разрушению Он резко улучшает кислородное обеспечение всех органов и тканей", — пояснил заведующий лабораторией энергетики биологических систем Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Евгений Маевский.

Частицы препарата в сто раз меньше красных кровяных телец. С кислородом на борту они могут протиснуться туда, где эритроциты застрянут в пробке из-за спазма сосуда или тромба. Эта особенность лекарства, по данным исследователей, может помочь больным с поражениями легких и сосудов.

"Оно очень эффективно защищает, прежде всего, эритроциты и альвеолы, то есть те самые образования в легких, через которые собственно и происходит газообмен", — рассказал Евгений Маевский.

Сейчас столичные исследователи выясняют, как действует препарат при коронавирусных осложнениях.

"Ингаляционный способ эффективен, восстанавливает газотранспортные функции крови довольно быстро. Но исследования еще только начинаются", — рассказал член-корреспондент РАН, научный руководитель Федерального научно-клинический центра реаниматологии и реабилитологии Виктор Мороз.

Перфторан – разработка большой команды ученых. Над его созданием трудились больше 40 советских учреждений, 13 ведомств и министерств. После полного комплекса исследований, впервые в Афганистане его применил Виктор Васильевич Мороз при лечении тяжелораненых. Солдаты и офицеры часто погибали от кровопотери и эмболии при попадании в сосуды, например, жировой ткани при политравме.

"Ее трудно лечить. Но те, кому вводили "Перфторан", выжили. Я оттуда привез 49 пострадавших с жировой эмболией", — вспоминает Виктор Мороз.

Хорошо зарекомендовавшее себя лекарство продолжили изучать, испытывать. Но лишь в девяностых "Перфторан" стал широко доступен. Заработало его промышленное производство. Лекарство прошло все клинические испытания: поступило в аптеки, госпитали, больницы. Было особенно востребовано теми, кому религия запрещает переливание донорской крови. Применялось при серьезных ожогах, ранениях и язвах.

"Более сотни пациентов — разные, и с травмами, и огнестрелами. В 90-е было много случаев. Таким пациентам переливали "Перфторан" – получали хороший эффект", — рассказал профессор, главный хирург Мариинской больницы Санкт-Петербурга Михаил Ханевич.

И таких кровезаменителей не удалось разработать ни одной стране мира. Даже несмотря на выкупленные российские патенты, заграничные ученые не смогли воспроизвести препарат.

"Россия является первопроходцем, собственно говоря, в создании. Лишь "Перфторан" имеет все разрешительные документы, он включен в классификацию ВОЗ, как фторуглеродный заменитель крови", — пояснил академик РАН, научный руководитель Института экспериментальной медицины Генрих Софронов.

Которого сейчас не найти в больницах, с трудом можно обнаружить в исследовательских центрах. После двадцати лет клинического использования, промышленное производство "Перфторана" было свернуто.

"При недостаточном обороте небольшая частная компания не смогла удержаться на рынке, а не потому, что препарат был неэффективен. Восстановление его производства было бы желательным", — считает Генрих Софронов.

Опытное производство сохранено на базе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Мощностей хватает лишь на то, чтобы делать препарат для экспериментов, исследований. Но чтобы восстановить промышленное производство "голубой крови", нужны инвесторы.



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