Рогозин не хочет объединяться с Маском

26.04.2020, 19:25, Новости дня

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона. Об этом Рогозин сообщил в воскресенье в Twitter, комментируя вопрос одного из читателей.

По словам Рогозина, спутниковая группировка связи Starlink от компании SpaceX может использоваться и в военных целях.

"О каком объединении Вы говорите? Не стройте иллюзий, граждане", — заключил Рогозин.

В настоящее время SpaceX запустила 420 спутников Starlink с планами увеличить их число на орбите в сто раз. Starlink предназначена для обеспечения жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет.