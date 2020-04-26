Мнение: Итальянская болезнь, прощение долгов Россией и помощь половине стран

26.04.2020, 19:20, Разное

1. Исторически эпидемии заразных болезней часто назывались вовсе не по первой стране их происхождения, а по тем странам, где они получили максимальное развитие и откуда были занесены к соседям. Вот что пишет про это Виктор Мараховский:

https://tlg.repair/vmarahovsky/1564

Минутка исправления имён.

Есть, ув. друзья, известный исторический анекдот о дурной болезни, которая, начав своё путешествие по Европе, сменила множество имён: датчане и африканцы звали её испанской, испанцы «галльской», то есть французской, французы «неаполитанской», итальянцы португальской, поляки немецкой, русские польской.

Не вполне понятно – то ли народы спихивали это постыдное заболевание, приобретаемое через беспорядочное перекрёстное опыление, друг на друга из вечной человеческой жажды кого-нибудь обвинить в своих фейлах, то ли все названия действительно отражают путь сифилиса (ибо, конечно, это был он) по Старому свету.

С точки зрения России, согласно мнению Виктора Мараховского, COVID-19 следует называть не «китайским корронавирусом», а «итальянской болезнью», ведь именно из Италии к нам пришла эта зараза.

Кстати, печально известный грипп-испанка, заразивший сто лет назад около 550 и убивший от 50 до 100 миллионов человек, на самом деле впервые возник не в Испании. По некоторым предположениям, родиной испанки были США, а в саму Испанию эпидемия перекинулась из Франции, где информация о ней замалчивалась из-за военной цензуры. В Испании цензуры не было, и болезнь впервые стала широко известна именно там.

2. Инфографика, показывающая топ стран, которым Россия простила долги за последние три десятилетия:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top15-stran-kotorym-rossiia-prostila-dolgi-5e9af9f827ef06533456a8fe

Первое крупное списание произошло осенью 2000 года – тогда долг Вьетнама был уменьшен разом на 9,5 миллиардов долларов. В 2003 году облегчение долгового бремени получила Монголия, в размере 11,1 миллиарда долларов (оставшиеся 300 миллионов страна вернула России сразу же). Ирак получил облегчение долга в 2004 году в размере 9,5 миллиардов долларов. А в 2005 году Россия списала Сирии около $9,8 млрд.

Крупнейшим за последние 20 лет списанием долга были 31,7 миллиарда, которые Россия простила Кубе 6 лет назад. В 2019 году, в рамках форума Россия-Африка, было объявлено, что Россия прощает долги африканским странам на сумму более $20 миллиардов, однако было заключено множество экономических контрактов. Всего за последние 28 лет было списано примерно 150 миллиардов долгов (если считать суммы от 150 миллионов долларов, и не учитывать мелкие платежи). Вот как определился топ-15 стран, которым Российская Федерация простила долги в период с 1992 по 2019 год. Большинство долгов были ещё с советского периода.

Оппозиционеры обычно новости такого рода трактуют однозначно: «эти деньги было бы лучше раздать пенсионерам». Тот факт, что не все долги физически возможно взыскать, с трудом укладывается в головах далёких от финансов людей. Самое любопытное тут то, что когда с того же самого оппозиционера пытаются взыскать миллионный долг по алиментам, он спокойно выворачивает пустые карманы и заявляет приставам: «я официально безработный, имущества у меня нет, буду выплачивать по 50 рублей в месяц».

3. Кризис тем временем углубляется, и уже более половины стран мира вынуждены были попросить помощь Международного валютного фонда:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/urgent_help/

Более 100 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главу МВФ Кристалину Георгиеву.

По ее словам, фонд готов предоставить кредиты на общую сумму в один триллион долларов. Десять стран уже получили финансирование, половина оставшихся соискателей будет прокредитована к концу апреля.

Обычно МВФ ставит жесткие условия странам, которым выдает займы, призналась Георгиева. «Однако в нынешней ситуации мы просим только об одном: пожалуйста, платите своим врачам и медсестрам, убедитесь, что ваши системы здравоохранения функционируют, что людям оказывают квалифицированную медицинскую помощь», — сказала она.

Сложно поверить в то, что МВФ и вправду не выставит жёстких условий, как он обычно это делает. Всё-таки это один из инструментов контроля развитых стран над развивающимися.

Тем менее на фоне эпидемии коронавируса развитые страны и вправду в первую очередь заинтересованы в том, чтобы бедные страны со слаборазвитой медициной не превратились в вечные рассадники потихоньку мутирующей инфекции.