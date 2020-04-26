Британию предупредили об угрозе смерти 100 тыс. человек из-за коронавируса

26.04.2020, 19:16, Новости дня

Преждевременное снятие карантина в Великобритании может привести к смерти свыше 100 тыс. человек до конца года. С таким предостережением выступил эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.

По мнению эксперта, режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство, передает РИА «Новости».

Специалист предупредил, что если ограничения будут сняты преждевременно и здоровое население вернется на работу, а уязвимая категория граждан останется дома, произойдет большой скачок летальных исходов из-за COVID-19.

«Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тыс. в этом году», – сказал он изданию UnHerd.

Фергюсон призвал власти выработать определенную стратегию и добиться сокращения числа новых заболеваний до уровня, с которым способна справиться национальная система здравоохранения (NHS).

Между тем глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис сообщил в воскресенье, что рост числа новых случаев заболевания стабилизировался за счет мер карантина.

По данным британского минздрава, в воскресенье число жертв от COVID-19 составило 413 человек, что является самым низким показателем за апрель, также слегка уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом.

При этом он отметил, что опасается, что после некоторого замедления динамики ситуация может осложниться, поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации по самоизоляции и социальному дистанцированию.

Ранее в воскресенье сообщалось, что правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.