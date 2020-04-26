Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в прокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

26.04.2020, 19:09, Разное

Вышедший в середине апреля этого года на канале «Россия-1» сериал режиссёра Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» спровоцировал массу разногласий в обществе и поток критики. Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов даже написал обращение в прокуратуру, в котором попросил провести проверку картины на достоверность изложения исторических фактов.

По мнению Гаврилова, в преддверии 75-годовщины победы советских солдат над фашистской Германией государственные телеканалы должны делать акцент на патриотизме, показывая соответствующий фильмы и программы. В этом отношении сериал «Зулейха открывает глаза», буквально через считанные дни спровоцировавший дискуссии в обществе, явно «неподходящий».

Депутат упоминает об оскорбляющих чувства верующих «киноляпах». К примеру, в одном из эпизодов, когда назывались имена заключённых, озвучивались фамилии уважаемых в РФ муфтиев, а это в своём роде «провокатор» межнациональной розни. В связи с этим Сергей Гаврилов обратился с просьбой проведения прокурорской проверки сериала, информирует «Царьград».