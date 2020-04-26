Беременная Эвелина Хромченко перед родами не упустила момент заскочить на съемки

26.04.2020, 19:09, Разное

Эвелина Хромченко любит свою работу и даже перед родами в далеком 1996-м успела заскочить на съемки. Ведущая “Модного приговора” показала “беременный” живот на архивном фото, где мало кто из подписчиков ее узнал.

На своей странице в Instagram Эвелина Хромченко в честь дня рождения сына Артемия опубликовала необычное поздравление. Эксперт из “Модного приговора” вспомнила период беременности, когда вынашивала нынешнего именинника, и поделилась фотографией, сделанной в 1996 году – на последних сроках.

В подписи к публикации телеведущая призналась, перед поездкой в роддом она заскочила на съемки. Хромченко в период беременности очень хотела быть красивой, но набрала лишние 16 килограммов. Однако будущая мать пользовалась косметикой, красила волосы, следила за собственной осанкой.

Подписчики признались, что очень нелегко на архивной фотографии узнать телеведущую. Около двух десятилетий назад звезда не была блондинкой и не носила очки в оригинальной оправе.

Напомним, Эвелина Хромченко родила сына в браке с Александром Шумским. С отцом ребенка она разошлась в 2011 году. В данный момент модный эксперт проживает с Дмитрием Семаковым. Ее сын Артемий проходит аспирантуру, но телеведущая показывает его редко.