Мнение: На кого работал «Ландромат»?

26.04.2020, 19:05, Разное

Еще в августе 2014-года в «Новой» было опубликовано расследование о выводе из России 20 миллиардов долларов.

Прошло несколько лет и выводом денег из России через Молдову заинтересовалось и МВД.

Прошло еще несколько лет. И МВД родило версию, что в ОПГ, выводившим деньги из России, входил и Ренато Усатый. Вчера ему предьявили обвинение…

Между тем, Ренато Усатый – это тот самый молдавский политик, который первым заговорил о выводе денег через молдавские банки и персонах, организовавших «Ландромат».

Тот самый политик, который был вынужден покинуть Молдову после атаки «ландроматчиков», несколько лет прожил на чужбине, и вернулся на Родину лишь в прошлом году….

Тот самый политик, который и при включенной камере не испугался говорить про денежные потоки и организаторах этих потоков, когда я снимал фильм «Конёк Горбунцова». К слову, с Ренато я познакомился ровно год назад, в Румынии.

Вот это фильм, который я выложил в ютуб в марте:

На снимке: Ренато Усатый на Красной площади, 7 октября 2019 года.

Рис.отсюда