Мнение: Большинство в России уже переболело (с)

26.04.2020, 18:55, Разное

Наш любимец “асоциальный аноним” (его предыдущие откровения, которые я выложил в конце марта под грифом “Какая-то странная эпидемия”, прочитали уже более миллиона раз на разных платформах) продолжает нас баловать своими мыслями по поводу “ковида”. Вот, прислал свежую порцию. Я убрал легкий налет антисемитизма (без этого он, увы, не может) – и вот что осталось:

“Еще мои измышления ( обобщенные ) по этому Ковиду:

1. Да. Естественно, создан искусственным путем.

2. Создан в Ухане в Китае – да, несомненно. Кто создавал? Китайцы? Нет, скорее всего, у них ни мозгов ни опыта нет! Все, что делается в Китае (кроссовки, машины, купальники, смартфоны) – все очень низкого качества, опыта у них еще очень маловато. Но желание есть.

Вирус СОЗДАН не китайцами, но китайскими руками… Раньше думал, сто США замешано. Возможно совместные разработки “Мосада” и МИ-6.

Сейчас все больше склоняюсь, что создал “Вектор”. Уж очень топорно и как по одному лекалу создавали: “Армата”, “Булава”, “Восточный”.

3. Вирус выпустили не специально. Видимо сам убежал. По халатности и недомыслию. Поэтому – была большая паника в Китае на первых порах.

4. В Россию вирус пришел сразу же после утечки в Китае. Я думаю – в октябре 2019 года.

5. Большинство в России уже переболело этим вирусом. Очень много откровений от людей с необычными симптомами. Если сейчас проверить ВСЕ население РФ – ну процентов наверное 60 – точно будет или больное или тест покажет наличие вируса.

Я сам уже несколько месяцев болен. Не пью, не курю, длительно голодаю. И – вечно больной: постоянное покашливание, какая то инфекция в организме, вечная слабость. Хотя на флюро-снимке – все хорошо.

6. Думаю (это я думаю, мои мысли, не надо меня привлекать за распространение ложных сведений), что в России больных было миллионов десять. Сколько умерло? Не знаю, надо смотреть все смерти от пневмонии, гриппа, ОРВИ за октябрь-апрель этого года и выводить примерную сумму от общего числа. Я думаю, что надо брать процентов шестьдесят.

7. Почему сейчас идет нагнетание истерии в России? “Хозяева” дали отмашку, естественно. Но и сами местные ” царьки-гауляйтеры” надеются выслужиться, может часть санкций снимут.

8. Понравились мне рассуждения одного человека о корреляции заболевания в РФ и на Украине. Да, это две аналогичные страны-колонии с несколько различающимися задачами на будущее ( определенными для них истинными “хозяевами” ).

9. Сколько продлиться эпидемия ? Зависит от США. К началу мая в США все закончат. Уже сейчас ряд южных штатов отменяет все запреты. В РФ закончат наверное к середине мая. Здесь “исполнители” слишком усердные не по разуму.

10. Есть ли в РФ медицина ? Есть – несколько показательно-показных больниц в Москве ( через которые особенно списываются гранты и происходит тотальное разворовывание ) и ряд больниц в регионах. Каждый маленький региональный князек считает честью для себя иметь в своем поместье, что то “такое” для показа высокому начальству.

Остальное – в основном “оптимизировано”.

11. Есть ли в РФ порядок, управление, исполнительность ? Нет. Личностные связи, кумовство, сильная коррупция, холуйство и лизоблюдство. Ужасающая некомпетентность управляющих кадров, не профессионализм, полное не соответствие должностям”.

В качестве небольшого довеска – вот это загадочное сообщение от сентября (!) прошлого года

“Западные СМИ и эксперты обеспокоились загадочным взрывом в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском. Заговорили о вероятности бактериологической катастрофы, ведь новосибирский научный центр — одна из двух лабораторий на Земле, в которых хранится живой вирус оспы…” и т.д.