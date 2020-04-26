 

“Наши ангелы-хранители”: Победивший коронавирус Лев Лещенко посвятит врачам песню

26.04.2020, 18:53, Разное

Лев Лещенко, выписавшийся с инфекционного отделения столичной клиники и победивший коронавирус, решил посвятить в благодарность врачам песню. Новая композиция в честь медицинских работников, жертвующих собой и спасающих людей от эпидемии, появится в скором времени.
Эстрадный исполнитель принял участие в 10-часовом марафоне в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, который стартовал в эфире радио “Комсомольская правда”. Лещенко отметил, что в настоящее время со здоровьем у него все замечательно, и он готов записать композицию, посвященную медицинским работникам. Певец помнит имя каждого врача, следившего за его здоровьем, и каждому выражает слова благодарности.

Песня Народного артиста будет отличаться трогательным припевом, где есть строки: “Люди в белом – наши ангелы-хранители”. В своей новой композиции, которая через несколько дней появится в эфире радио “Комсомольская правда”, Лев Лещенко назвал медиков “верноподданными Красного Креста”.



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