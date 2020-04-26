На Украине чернобыльскую катастрофу назвали праздником

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26.04.2020, 18:53, Новости дня

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в эфире украинского ТВ оговорился, назвав годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции «праздником».

«Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия – чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы», – приводит его слова украинское издание «Страна».

Когда Тищенко напомнили, что годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в ночь на 26 апреля 1986 года, не является праздником, депутат Рады принес извинения и пояснил, что оговорился.

Ранее в воскресенье глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы республики необходимо активнее возрождать, создавая на таких территориях новые производства.



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