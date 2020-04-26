Александр Молочников о безумии с Максимом Матвеевым и Кристиной Асмус, танцах со звездами и о том, почему он не потолстеет на карантине

26.04.2020, 18:45, Разное

Модный московский постановщик Александр Молочников горит желанием поставить новый спектакль. Осуществлению грандиозных планов мешает вынужденная самоизоляция, из-за которой актеры сидят по домам, а сам режиссер застрял за границей. Молочников не намерен сдаваться и предлагает актерам репетировать постановку дистанционно, чтобы по завершении изоляции сразу выйти на сцену. Режиссеру начинает казаться, что все идет по плану, но ситуация быстро выходит из-под контроля. Описываемая история реальна лишь отчасти. Это — сюжет комедийного сериала “Беезумие”, который Александр Молочников создаёт на карантине. Александр Матвеев (“Слуга народа”) написал сценарий на основе идеи Александры Ремизовой (“Триггер”), которая выступила креативным продюсером проекта. В экранной попытке отрепетировать спектакль в условиях самоизоляции приняли участие Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус и Аглая Тарасова: они сыграли в проекте известных артистов, эдакие пародии на самих себя. “Беезумие” состоит из восьми коротких, по 15—20 минут, эпизодов, которые будут выходить только на “КиноПоискHD”. Первая серия уже, вышедшая 22 апреля, уже доступна для просмотра.

—Саша, ваш новый проект немного похож на ваш дебютный фильм “Мифы о Москве”. Почему вам нравится развивать эту тему — гротескного изображения наших современников?

—На самом деле мне не кажется, что сериал похож на фильм “Мифы”, “Мифы” — мюзикл, а “Беезумие” более бытовой материал, где артисты смеются над узнаваемыми качествами публичных людей, порой подразумевая самих себя, а иногда от себя отступая. Безусловно, и в том и в другом случае присутствует гротеск. Мне действительно нравится подобный жанр, где можно позволить себе абсурд и самоиронию. К сожалению, в связи с введенным “карантином” иные проекты у нас пока не выходили. В частности, у нас остается в подвешенном состоянии фильм “Скажи ей”, сделанный совсем в ином жанре, спектакль “Бульба. Пир”, тоже не гротескная и даже не слишком ироничная история. Еще один спектакль в Санкт-Петербурге… Все они совершенно отличны от темы “Мифов” и “Беезумия”. Поэтому только кажется, что я развиваю только это сатирически-самоироничное направление. “Мифы”, к слову вышел еще в 2017 году, за это время было много всего, а я успел соскучиться по беззаботному жанру.

Александр Молочников

—Для какого возраста этот проект?

— Я в 11 лет посмотрел фильм “Сало или 120 дней Содома”, такие вещи, как возрастные цензы мне кажутся идиотизмом. Просто родители должны иметь мозг и любить детей. Вводить общие табу на всех поголовно мне кажется бредом.

— В трейлере проекта много сквернословия — это близко к правде, на репетициях так действительно происходит? Или это художественный прием?

— Да, артисты частенько разговаривают матом, и я тоже, и ничего тут не поделать. Хотя в кино и театре мат, конечно, должен быть дозированным и тогда он может быть смешным и уместным, точным. Онлайн-платформы дают возможность проявиться этому чудесному явлению: ни в театре, ни в большом кино такой возможности конечно нет.

Максим Матвеев в сериале “Беезумие”

— Пришлось ли вам уговаривать кого-то из актеров принять участие в “безумии”?

— Мы начали проект где-то на третий или четвертый день карантина и все уже прочувствовали, как скучно просто сидеть дома, поэтому трудностей с уговором кого-либо из участников не возникло. Не помню, чтоб мы когда-либо с такой легкостью собирали каст. Гораздо труднее стало сейчас: например, нам необходим еще один герой, а все артисты уже расписали свой домашний график таким образом, что буквально нет свободной минуты – у всех смены, прямые эфиры или такие же онлайн-съемки, кто-то решил временно нигде не принимать участия, и это их позиция.

— Зачем вам в сюжете понадобилась овца, которая изображена на постере?

— Овца никогда не бывает лишней. Режиссер предлагает актерам начать репетиции пьесы, где во вполне себе благополучной семье отец этого семейства регулярно сношается с овцой. Мне показалось верным, что в самоизоляции артисты будут репетировать именно это. Сериал — о трудностях созидательной деятельности в период изоляции.

Кадр из проекта “Беезумие”

— Вас самого угнетает быт? Мешает творческой активности? Насколько вы дисциплинированны и придерживаетесь режима?

— Я, как ни странно, достаточно дисциплинирован, но не ощущаю карантин так, как те, кто действительно молодец и со всей ответственностью находится в режиме изоляции. Так получилось, (это была не моя инициатива, и это не было специально спланированно), что я уже приготовился сидеть дома, но возникли проекты, которые требуют перемещения. Например, мой герой в “Беезумие” живет в отеле, в то время как в действительности я проживаю в квартире, а Аглаю Тарасову мы снимали как раз у меня дома. “Танцы со звездами”, в который я также сейчас принимаю участие, снимают на “Мосфильме”. Соответственно, перемещаться все-таки приходится, но делаем мы это с полной ответственностью к существующим нормам и предписаниям.

— Насколько изменился ваш образ жизни в последние недели?

— Образ жизни безусловно изменился. Как минимум, я бы не подписался на ряд проектов, в которых согласился участвовать в текущей ситуации. Не потому что они плохие, а потому что они как бы проходные, некоторые из них приносят доход, а я всегда отдаю предпочтение творческому, а не финансовому, потому что еще юн, без семьи и без мозгов. “Танцев” бы точно не было, если бы не карантин, так как они выпадали на мои премьерные даты, а теперь свободного времени стало больше, плюс это своего рода дополнительные занятия спортом, в связи с чем потолстеть на карантине не удастся, если б не они, не проходил бы уже в дверные проемы. Хотя ем много, так как не пью, не курю, не принимаю наркотики, единственное, что остается – это еда. Ну, почти единственное.

Александр Молочников на съемках “Танцев со звездами”

— Как отметили день рождения 14 апреля? Могли бы рассказать про самый неожиданный подарок который получили на 28-летие?

— Этот день я провел работая. Но неожиданности все же произошли. В день моего рождения должны были ужесточить карантинные меры и уже ближе к полуночи я гулял с девушкой по абсолютно пустому городу, в какой-то момент мы даже начали танцевать, и в эту минуту к нам подъехали сотрудники полиции и могли наверняка наказать, но оставалось еще 5 минут до вступления новых правил. К тому же в паспорте они увидели, что у меня день рождения и в итоге отпустили нас. Это было лучшим подарком.

— Расскажите о “танцах” на канале Россия. Что дал вам этот проект и как сами оцениваете свои выступления? Почему согласились участвовать?

— Вообще все что было сделано в последние две недели носит исключительно развлекательный характер: очень легкий, не претендующий ни на что, снятый практически на коленке, сериал, “Танцы со звездами” — название говорит само за себя… Я надеюсь, что кому-то это принесло радость. Параллельно готовим пилот с авторами “Звоните ДиКаприо!”, прекрасный сценарий с очень хорошим актерским составом и с оператором Владом Опельяцем, очень надеюсь, все срастется. Также очень жду возможности доделать “Бульбу.Пир” в Театре на Малой Бронной, доделать постпродакшен фильма “Скажи ей”.

Дарья Мороз и Александр Молочников на съемках “Танцев со звездами”

— Вы сами вывели формулу “задача искусства — отвлекать от чувства голода”. Как считаете, ваше творчество справляется с этой задачей в наше время, когда “голод” вполне реальное обстоятельство жизни?

Мне приятно, что моя цитата содержится в вопросе, но в текущей ситуации это все же преувеличение. Давайте вспомним хотя бы Блокаду Ленинграда и поймем, что мы живем в крайне счастливое время. Да, люди теряют деньги, кто-то очень большие деньги, но мы все-таки далеки от поедания диванов.