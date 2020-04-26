Поезд Ким Чен Ына в курортном городе КНДР увидели со спутника

26.04.2020, 18:40, Новости дня

Поезд, которым, предположительно, пользуется Ким Чен Ын, был запечатлен на спутниковых снимках у его резиденции в курортном городе на востоке КНДР на фоне слухов об ухудшении здоровья северокорейского лидера.

Сайт 38 North («К северу от 38-й параллели»), который специализируется на северокорейской тематике, опубликовал фотографии в субботу, сообщив, что 21 и 23 апреля поезд стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына.

При этом сайт отмечает, что наличие поезда «не доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья».

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Отметим, что соседняя Южная Корея не придает большого значения слухам о тяжелой болезни Ким Чен Ына.