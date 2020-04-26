Мир борется с пандемией

26.04.2020, 18:40, Новости дня

Страны мира планируют перезапуск своих экономик, несмотря на опасения новых вспышек коронавируса

Все пациенты с COVID-19 были выписаны из больниц в Ухане – города, из которого вирус распространился по всему миру. Об этом сообщили в воскресенье китайские официальные лица.

На Ухань приходилась примерно половина из всех случаев заболевания в Китае. В январе в городе был введен строгий карантин, и он фактически был отрезан от остальной страны. Хотя многие ограничения были ослаблены, местные жители по-прежнему регулярно тестируются на коронавирус.

Тем временем, большинство населения планеты вынуждено соблюдать ограничения на выход из дома для сдеражания пандемии.

Однако в Испании власти с воскресенья разрешили детям выходить на улицу – впервые за шесть недель. В этот период только взрослые могли покидать свои дома для совершения неотложных покупок, но теперь их могут сопровождать дети. Такие прогулки могут длиться не более часа, причем детям запрещено контактировать с другими детьми.

Согласно новому отчету Европейского центра по контролю заболеваний, Испания лидирует по числу медиков, заразившихся COVID-19. В отчете говорится, что медицинские работники составляют 18 процентов всех заболевших в стране. Для сравнения, в Италии этот показатель составляет 10 процентов, а в США – 3 процента.

Испания занимает второе место по числу выявленных случаев инфицирования, после США.

Жители штата Нью-Йорк вскоре смогут пройти тест на коронавирус в местной аптеке, заявил в субботу губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, тесты смогут проводить 5 тысяч аптек, и цель состоит в выходе на уровень 40 тысяч тестов в день.

Кроме того, врачи четырех нью-йоркских больниц, работающие с пациентами с COVID-19, пройдут тесты на антитела к вирусу, сообщил губернатор.

Нью-Йорк является эпицентром вспышки вируса в Соединенных Штатах.

ВОЗ предупредила в субботу, что «нет свидетельств», что выздоровевшие от COVID-19 пациенты, в чьей крови обнаружены антитела, невосприимчивы к повторному инфицированию.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заболевания. Более 200 тысяч человек скончались.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован COVID-19, вернется к работе в понедельник.

Индия, где вводился один из самых жестких карантинов в мире, позволила некоторым местным магазинам возобновить работу, но не в наиболее пострадавших городах.

Южная Корея сообщила, что число новых инфицирований девятый день подряд не превышает 20.

Страны мира принимают меры по перезапуску своих экономик, несмотря на опасения новых вспышек.

Иран, который больше всего пострадал от коронавируса из ближневосточных стран, в субботу предупредил о «новой вспышке» в начале мусульманского священного месяца Рамадан.

По заявлениям Тегерана, есть «признаки новой вспышки» в северных и центральных провинциях, где власти «прилагали огромные усилия по контролю над эпидемией».

Ранее Иран начал возобновлять работу бизнеса, который был закрыт 11 апреля из-за вируса.

Другие страны разработали планы по ослаблению ограничений на поездки и возобновлению работы бизнеса. Среди них США, которым принадлежат печальные рекорды как по выявленным инфицированиям, так и по числу летальных исходов.

Штат Джорджия оказался в центре дебатов о сроках окончания карантина, из-за которого сотни миллионов людей вынуждены оставаться дома.

В пятницу Джорджия стала первым американским штатом, предпринявшим широкомасштабные усилия по перезапуску экономики, разрешив некоторым компаниям, оказывающим несущественные услуги, возобновить работу «на ограниченной основе». Компаниям разрешили открыться до 30 апреля, когда

завершается месячная приостановка работы, несмотря на предупреждения некоторых выборных должностных лиц, что это может спровоцировать новый всплеск инфекции.

В пятницу Оклахома разрешила возобновить работу некоторых розничных магазинов, а Флорида открыла некоторые пляжи для посетителей неделю назад. Южная Каролина ослабила некоторые ограничения в понедельник, а другие штаты планируют пойти на это на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп выступил против «открытия» Джорджии, хотя ранее поддерживал его. При этом он стремится к перезапуску американской экономики в более короткие сроки, чем рекомендуют многие эксперты в области здравоохранения.

Бюджетное управление Конгресса сообщило, что экономические трудности, вызванные коронавирусом в США, сохранятся и в следующем году.

По оценкам управления, бюджетный дефицит США вырастет в этом году почти в четыре раза – с 1 до 3,7 триллиона долларов, а уровень безработицы поднимется с 3,5 процента в феврале до 16 процентов в сентябре. Ожидается, что затем безработица снизится, но все же будет выражаться двузначными числами в 2021 году.

В субботу Трамп не стал проводить ежедневный брифинг по коронавирусу. Он написал в «Твиттере», что это «не стоит времени и усилий».

«В чем смысл проводить пресс-конференции в Белом доме, когда псевдоведущие СМИ задают лишь враждебные вопросы, а потом отказываются сообщать правду или факты точно», – заявил президент.

Журналисты неоднократно задавали президенту вопросы относительно его предположения, что коронавирус можно излечить, принимая бытовые чистящие средства. С этим категорически не согласились представители органов здравоохранения и производители таких средств.

По оценкам Международного валютного фонда и других организаций, больше всего от эпидемии коронавируса пострадают развивающиеся страны.

Продовольственное агентство ООН прогнозирует, что около 265 миллионов человек могут столкнуться с крайними формами голода в этом году – это в два раза больше, чем в прошлом.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства стран мира обеспечить доступность медицинских услуг для всех и сделать так, чтобы выделяемая экономическая помощь доходила до наиболее пострадавших групп населения.