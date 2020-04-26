В Петербурге скончался завотделением Александровской больницы, в которой обнаружили вспышку коронавируса

26.04.2020, 18:35, Новости дня

Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Санкт-Петербурге Алексей Филиппов скончался в Боткинской инфекционной больнице от коронавируса, об этом пишет “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

“Филлипов скончался. Коронавирус у него был подтвержден”, – сказали в ведомстве агентству.

Днем ранее, 25 апреля, стало известно о смерти анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, у него тоже был подтвержден коронавирус, в последние дни он находился на искусственной вентиляции легких.

В Александровской больнице Петербурга 1 апреля были обнаружены массовые случаи заражения коронавирусом, ее сразу же закрыли на карантин вместе с пациентами. Помимо Александровской вспышку коронавируса обнаружили в двух других крупных больницах города: в Введенской и Городской больнице Святого Георгия.

Все пациенты и медперсонал больниц обследовали на COVID-19. Врачей и медсестер закрепили за теми отделениями, где они работали. Всех, у кого обнаружили коронавирус, отправили в инфекционный стационар.

Также в начале апреля на карантин закрыли одну из больниц в подмосковной Лобне – туда на рентген пришел пациент с коронавирусной инфекцией, никому не сообщив о своем диагнозе. Учреждение закрыли на карантин, весь медперсонал и посетителей также должны будут проверить на коронавирус.

Это уже не первый случай массового заражения коронавирусом в российских медучреждениях. В одной из больниц Сыктывкара еще 24 марта обнаружили очаг распространения COVID-19. Но, несмотря на введение карантина, остановить распространение вируса внутри больницы не удалось – сейчас там насчитывают более 50 заразившихся. Предполагается, что коронавирус в больницу занес местный врач, совершивший поездку в одну из стран Европы.