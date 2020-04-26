От COVID-19 умер епископ РПЦ. Он вел службу для пожилых прихожан в Вербное воскресенье

26.04.2020, 18:35, Новости дня

Епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв) умер в инфекционной больнице Курска от коронавируса, говорится на сайте Московского патриархата. У него была диагностирована двухсторонняя пневмония. Он стал первым иереем РПЦ, скончавшимся от болезни.

54-летний Вениамин – епископ Железногорский и Льговский, учился в Орловском государственном институте искусства и культуры, в 1996 году ушел в Знаменский мужской монастырь в Курске, в 1997 году рукоположен в сан иеромонаха – монашествующего священника. В 2012 году стал епископом.

12 апреля, в празднующееся христианами Вербное воскресенье, Королев отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание “Ахилла”. По утверждению издания, как минимум еще двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. 18 апреля сообщество епархии во “ВКонтакте” сообщило о смерти протодиакона местного прихода.

В середине марта в Москве было организовано поклонение принадлежащий Железногорской епархии иконе “Умиление”. Мероприятия раскритиковали за несоблюдение гигиенических норм в период эпидемии коронавирусной инфекции.

К концу апреля стало известно об инфицировании COVID-19 нескольких ключевых священников и иерархов РПЦ. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 25 апреля написал в своем телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников больше, чем среди других людей.

Так, 21 апреля стало известно о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина.