Эксперт объяснил необходимость самоизоляции на майские праздники

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26.04.2020, 18:30, Новости дня

«Призыв остаться дома – это не какие-то надуманные ограничения, а проявление заботы о людях. Никому ведь не хочется болеть», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Павел Пожигайло. Так он прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора о необходимости соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников.

«Мнения людей по поводу продления режима самоизоляции разделись. Одни отрицают существование коронавируса, а другие его боятся. Некоторые мои знакомые, увы, оказались на больничной койке, им вообще ничего объяснять не надо», – рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло.

«Понятно, что в призывах властей нет никаких коварных замыслов и реализации заговоров. Мое мнение – надо потерпеть», – подчеркнул собеседник. В то же время он призвал подумать над вариантами послаблений режима самоизоляции, так как «находиться в 4-х стенах психологически очень сложно». «Людям нужна разрядка», – добавил Пожигайло.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует оставаться дома на майские праздники.

«Абсолютно согласна (с мнением, что россиянам лучше остаться дома во время праздников – прим. ВЗГЛЯД). Только заменила бы слово «лучше» на «должны». Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», – сказал Попова.

Она сообщила также, что темпы роста числа заразившихся коронавирусом в РФ снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%. «У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат», – отменила глава Роспотребнадзора.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», – добавила Попова.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.



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