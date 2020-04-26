Названы восемь продуктов для эффективной очистки сосудов

26.04.2020, 18:30, Разное

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на первом месте по количеству смертельных случаев, важен не только активный образ жизни, но и правильно подобранный рацион питания. Медики назвали восемь продуктов, необходимых для эффективной очистки сосудов и поддержания здоровья в целом.

Большая часть продуктов из списка экспертов богата растворимыми волокнами, полезными жирами и антиоксидантами, которые являются полезными не только для сосудов и сердца, но и для выработки гормонов, здоровья волос и кожи, улучшения обмена веществ. Одним из лучших очистителей кровеносной системы считается ячмень, содержащий провитамин А, витамины группы В, клетчатку, аминокислоту лизин и полезные минералы. Употребление отваров, каш из злака поможет избежать образования холестериновых бляшек и тромбов.



Профилактическая чистка сосудов с помощью оливкового масла имеет хорошие результаты, к тому же благодаря жирным кислотам улучшается работа кишечника, ускоряется обмен веществ, снижается давление, из крови выводится “плохой” холестерин. Семена льна важны для очистки сосудов от холестериновых бляшек, профилактики атеросклероза.



Еще один отличный продукт для здоровья сердечно-сосудистой системы – орехи. Они содержат растительный белок, магний, жирные кислоты, витамин E, препятствующие накоплению в сосудах холестерина и предотвращающие различные заболевания. Для избежания тромбозов рекомендуется употреблять авокадо, бобовые, черный шоколад, жирную рыбу. Вышеперечисленные продукты снижают риск образования воспалений, провоцирующих болезни сердца, а также регулируют кровяное давление.