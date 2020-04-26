Утверждены правила возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

26.04.2020, 18:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.

«Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», – передает ТАСС текст постановления.

Результатами предоставления субсидии являются возврат средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также возврат в Россию туристов, находящихся в государствах, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Между тем туроператоры, работающие на российском рынке, раньше обычного открыли бронирование туров на зиму и на лето следующего года.