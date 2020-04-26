“Это был мой первый сексуальный опыт”: Маша Малиновская подверглась изнасилованию

26.04.2020, 18:30, Разное

Известная модель Маша Малиновская разместила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную теме сексуального насилия. Этим постом знаменитость отреагировала на недавнее высказывание Регины Тодоренко о жертвах домашнего террора.

Размещенной публикацией Маша Малиновская продемонстрировала свою поддержку женщинам, подвергшимся в разное время издевательствам со стороны своих мужей, возлюбленных или посторонних людей. В своем микроблоге модель упомянула, что в раннем возрасте тоже пережила насилие на интимной почве. По её словам, она вместе с одноклассницей подверглась нападению неизвестного мужчины по дороге домой. Звезда подчеркнула, что ничем не провоцировала нападавшего и была слишком слабой, чтобы противостоять насилию. Таковым, добавила знаменитость, оказался ее первый сексуальный опыт.

Завершая свои откровения, Маша Малиновская выразила свое категорическое несогласие с телеведущей Региной Тодоренко, недавно заявившей о том, что женщины зачастую своим поведением провоцируют противоположный пол на грубые действия в отношении себя. Кроме того, модель оставила подписчицам своего аккаунта контактные данные организаций, защищающих права жертв насилия.