Обновленный внедорожник Ford Everest поступил в продажу в Китае

26.04.2020, 18:26, Новости дня

В Китае объявили о старте продаж новой версии внедорожника Ford Everest.

Известно, что предложенное поколение автомобиля обладает передовыми опциями, улучшенным силовым агрегатом, а также новой спортивной версией. Кроме того, новинка внедорожника обладает современной радиаторной решеткой, модернизированными бамперами, а также 18-дюймовыми дисками.

Из характеристик нового внедорожника следует отметить применение 2,3-литрового двигателя, который выдает 276 л.с. мощности. Модель Ford Everest приводится в движение 10-ступенчатой трансмиссией. Среди новшеств следует отметить систему мониторинга дорожных знаков, также камеру кругового обзора и опцию удержания полосы.