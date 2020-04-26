 

Обновленный внедорожник Ford Everest поступил в продажу в Китае

26.04.2020, 18:26, Новости дня

В Китае объявили о старте продаж новой версии внедорожника Ford Everest.

Известно, что предложенное поколение автомобиля обладает передовыми опциями, улучшенным силовым агрегатом, а также новой спортивной версией. Кроме того, новинка внедорожника обладает современной радиаторной решеткой, модернизированными бамперами, а также 18-дюймовыми дисками.

Из характеристик нового внедорожника следует отметить применение 2,3-литрового двигателя, который выдает 276 л.с. мощности. Модель Ford Everest приводится в движение 10-ступенчатой трансмиссией. Среди новшеств следует отметить систему мониторинга дорожных знаков, также камеру кругового обзора и опцию удержания полосы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Пентагон запретил передвижение американских военных за рубежом

23.04 / 51-летний Маскаев готов вернуться на ринг

28.03 / Молдавия получила от РФ 10 тыс. тестов на коронавирус

03.04 / Навальный: Путин неадекватен. У людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы

26.03 / За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек

31.03 / В мире: Порошенко взял невидимый реванш у Зеленского

16.04 / Контроль на дорогах и автоматическая система проверки пропусков: как она будет работать

09.04 / Проценко заявил о провоцировании коронавирусом большей части случаев пневмонии

02.04 / Сотрудники «Институт стенограммы» попросили Минтруда вернуть профессию стенографиста

03.04 / ФСБ хочет убрать из интернета “избыточную” информацию о деятельности ведомства, в том числе закупках и поездках за рубеж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска