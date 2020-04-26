Дебютировал новый гибридный кроссовер Lexus NX

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26.04.2020, 18:26, Новости дня

Японский автомобильный гигант Lexus сообщил о старте гибридного производства нового кроссовера Lexus NX с передним приводом.

Следует отметить, что автомобиль не выпускался с 2018 года, однако теперь в руководстве бренда заявили о возможности возобновления работ. На британском рынке данная модель появится в свободном доступе к покупке от 35,86 тысячи фунтов. В компании анонсировали старт продаж кроссовера сразу после завершения карантина.

Известно, что гибридное поколение NX отличается 2,5-литровым бензиновым мотором и электрическим агрегатом суммарной мощностью 195 л.с. Кроме того, новинка получит легкосплавные диски, благодаря которым потребление топлива снизится еще на 8%.



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