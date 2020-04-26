Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда

26.04.2020, 18:17, Разное

В настоящий момент имеется опасность, что в период усиления пандемии коронавируса может быть приостановлено нормальное функционирование основной профильной больницы столицы. Такую ситуацию способен спровоцировать факт недовольства медперсонала госпиталя условиями своего труда.

Клиника вынуждена принимать все большее количество зараженных пациентов, забота о которых ложится на плечи врачей и медсестер. В то же время младшему обслуживающему персоналу приходится испытывать на себе еще более повышенные нагрузки. В частности, сотрудники, в чьи обязанности входят кормление и другое обслуживание больных, включая замену грязного белья и подгузников, зачастую проводят на ногах до двух суток подряд. Причем, для них самих питание не предусмотрено – санитаркам необходимо запасаться едой из дома на пару дней вперед. Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами. В то же время, обещанные ранее властями финансовые надбавки так и не были выплачены.

Не организован процесс отдыха работников в перерывах и после смен. В редкие минуты отдыха санитарки вынуждены располагаться на табуретах, а по окончанию работы персонал должен добираться домой на общественном транспорте, в котором они, из-за регулярного контакта с зараженными пациентами, могут сами стать разносчиками коронавируса. Появилась информация, что из-за вышеперечисленных причин сотрудники Коммунарки готовы к массовому самостоятельному увольнению. Впрочем, представители общественности уже обратились к руководящим органам с призывом обратить внимание на опасную ситуацию. Об этом сообщает интернет-издание Starhit.ru.